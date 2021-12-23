Путин раскритиковал решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Владимир Путин раскритиковал решение властей США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Это решение неприемлемое и ошибочное", – заявил президент в ходе пресс-конференции.

По словам главы государства, он обсуждал похожую ситуацию с блокадой Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве с одним из бывших президентов США.

"И вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же грабли? С чем это связано? С попытками сдержать развитие КНР", – подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что развитие Китая неизбежно, высока вероятность, что местная экономика выйдет на лидирующие позиции в мире в ближайшем будущем.

В конце ноября Владимир Путин в рамках заседания инвестиционного форума объявил, что планирует посетить Китай на открытии Олимпийских игр в Пекине.

Власти США в начале декабря объявили, что дипломатическая делегация страны не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине. В Белом доме указали на многочисленные нарушения прав человека в КНР. К бойкоту позднее присоединились Канада, Австралия и ряд других стран.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь позднее объявил, что Китай выражает недовольство дипломатическим бойкотом США зимней Олимпиады 2022 года и предпримет решительные контрмеры.

