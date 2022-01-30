Сборная России победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова стали первыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы.

Соревнования проходили в германском Арбере, и данная эстафета была последней гонкой турнира.

Российские спортсмены взяли два золота, три серебра и одну бронзу.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 57,2 секунды.

Серебро взяла и женская сборная России по биатлону. В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли победительницам 24,6 секунды.