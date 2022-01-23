Мужская сборная России по биатлону стала второй в эстафете этапа Кубка мира

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира.

В составе команды выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 57,2 секунды.

По ходу соревнований спортсменам из России потребовалось пробежать штрафной круг и использовать 12 дополнительных патронов. Эдуард Латыпов на последнем кругу в борьбе за серебро отыграл у соперника из Германии отставание в 24 секунды.

Первое место в забеге выиграли спортсмены из Норвегии. Они не получили штрафных кругов и использовали четыре дополнительных патрона. Замыкает тройку призеров сборная Германии.

Накануне, 22 января, серебро в эстафете также выиграли участницы женской сборной России. В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли победительницам 24,6 секунды.