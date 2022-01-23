Мужская сборная России по биатлону стала второй в эстафете этапа Кубка мира

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира.
В составе команды выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 57,2 секунды.
По ходу соревнований спортсменам из России потребовалось пробежать штрафной круг и использовать 12 дополнительных патронов. Эдуард Латыпов на последнем кругу в борьбе за серебро отыграл у соперника из Германии отставание в 24 секунды.
Первое место в забеге выиграли спортсмены из Норвегии. Они не получили штрафных кругов и использовали четыре дополнительных патрона. Замыкает тройку призеров сборная Германии.
Накануне, 22 января, серебро в эстафете также выиграли участницы женской сборной России. В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли победительницам 24,6 секунды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: