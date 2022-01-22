Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

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Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает РИА Новости.

В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли победительницам 24,6 секунды.

Россиянки использовали 12 дополнительных патронов, а на третьем этапе Казакевич, занимавшая первое место, зашла на три штрафных круга после стрельбы из положения стоя.

Победили норвежки, прошедшие дистанцию 4х6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды. На третьем месте оказались француженки (+32,6; 0+13).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Опередил россиянина француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию 12,5 километров с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды. Логинов уступил биатлонисту из Франции 8,8 секунды, допустив один промах. На третьем месте оказался спортсмен из Белоруссии Антон Смольский (+13,1; 2).