Российский биатлонист Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира

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Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Опередил россиянина француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию 12,5 километров с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды. Логинов уступил биатлонисту из Франции 8,8 секунды, допустив один промах. На третьем месте оказался спортсмен из Белоруссии Антон Смольский (+13,1; 2).

Уточняется, что ближайший этап Кубка мира примет итальянский Антхольц. Гонки стартуют 20 января.

Накануне российские биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова заняли третье место в эстафете 4 на 6 километров на этапе Кубка мира в Германии. Победу одержала команда Франции, вторыми к финишу пришли спортсменки из Швеции.