Россиянки заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

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Российские биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова заняли третье место в эстафете 4 на 6 километров на этапе Кубка мира в Германии.

Победу одержала команда Франции, вторыми к финишу пришли спортсменки из Швеции.

Ранее российские биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафете 4 на 7,5 километра на третьем этапе Кубка мира.

Позднее российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 8 секунд. При этом Логинов допустил один промах на двух огневых рубежах.

