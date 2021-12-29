Россияне Большунов и Непряева стали призерами гонки "Тур де Ски"

Фото: ТАС/Maxim Thore/Bildbyran via ZUMA Press
Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.
Российский спортсмен уступил 19,3 секунды финну Ийво Нисканену, который пришел к финишу за 34 минуты 51,7 секунды. Бронза соревнования досталась норвежцу Полу Голбергу (+25,2).
На четвертом месте оказался его соотечественник Йоханнес Клебо (+34,3). Пятым к финишу пришел россиянин Иван Якимушкин (+34,6).
В женской гонке с раздельным стартом победу одержала сестра Ийво Кертту Нисканен. Она преодолела дистанцию за 27 минут и 4 секунды. Второй к финишу пришла шведка Эбба Андерссон (+18,2 секунды). Россиянка Наталья Непряева заняла третье место. Отставание спортсменки составило 30,5 секунды.
Гонки "Тур де Ски" входят в календарь Кубка мира. Следующий этап пройдет 31 декабря в немецком Оберстдорфе: мужчины и женщины пробегут масс-старт свободным стилем.
Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем в ходе первого этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды.
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