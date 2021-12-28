Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе "Тур де Ски"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем в ходе первого этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды.

Второе и третье места достались французам Ришару Жюву и Люку Шанаву: они бежали на 0,99 и 1,26 секунды дольше Клебо соответственно. Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев не сумели пройти полуфинал.

Гонка "Тур де Ски" стартовала во вторник, 28 декабря. Забеги проходят в швейцарском Ленцерхайде.

В начале декабря норвежец Клебо победил в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 52,48 секунды и обошел Томаса Ларсена и Ришара Жюва.

