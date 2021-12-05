Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 километров на этапе Кубка мира, который проходит в Норвегии.
За Россию выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Лыжницы преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.
Серебро завоевала сборная Швеции (+1,1 секунды). Третьей к финишу пришла команда Норвегии (+1,2).
Еще одна команда от России, в состав которой вошли Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина, показала восьмой результат (+1.56,5).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.
Ранее российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в Сочи. Спортсмен пришел к финишу со временем 34,872 секунды, уступив итальянцу Доминику Фишналлеру (34,833).
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