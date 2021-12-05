Саночник Репилов стал серебряным призером в спринте на домашнем этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в Сочи.

Спортсмен пришел к финишу со временем 34,872 секунды, уступив итальянцу Доминику Фишналлеру (34,833). На третьем месте оказался австриец Вольфганг Киндль (34,883).

В соревновании также участвовали россияне Александр Горбацевич (5 место, +0,080), Семен Павличенко (11 место, +0,164) и Павел Репилов (12 место, +0,227).

Спринтерский этап в Сочи стал первым из четырех в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды.