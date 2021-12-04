Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса

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Сборная России по теннису в полуфинальном матче Кубка Дэвиса выиграла команду Германии и вышла в финал.

Российски теннисист Даниил Медведев во второй игре одержал победу над игроком из Германии Яном-Леннардом Штруффом – 6:4, 6:4. Счет в матче стал 2–0 в пользу России.

Уточняется, что позже в субботу, 4 декабря, состоится парная встреча, в которой Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют против Кевина Кравица и Тима Пюца.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев победил шведского спортсмена Микаэля Имера во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.