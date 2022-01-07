Российские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира, несмотря на COVID-19 в команде

Фото: ТАСС/AP Photo/Matthias Schrader

Сборная России по биатлону выступит на этапе Кубка мира в германском Оберхофе, несмотря на случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На данный момент в национальной команде зафиксировано два случая коронавируса – у биатлониста Эдуарда Латыпова (оба теста были положительными) и у массажиста Романа Никитина.

"Второй случай заражения коронавирусом не помешает российской команде сегодня принять участие в гонках", – заявил собеседник информагентства.

Этап Кубка мира в германском Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. Первый заезд, мужской спринт, начнется в 13:30 по московскому времени.