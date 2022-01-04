Россиянин Большунов занял второе место на "Тур де Ски"

Фото: ТАСС/Maxim Thore/Zuma

Россиянин Александр Большунов стал вторым на гонке "Тур де Ски". Первое место завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

Заключительный этап гонки прошел в Валь-ди-Фьемме. Лыжники соревновались в масс-старте на 10 километров свободным стилем.

В общем зачете Клебо победил с результатом два часа, 24 минуты и 56 секунд. Большунов же отстал от победителя на 2 минуты и 3,2 секунды. Третье место занял Финн Иво Нисканен из Германии.

Еще один россиянин Денис Спицов занял четвертое место.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски". В заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме россиянка финишировала четвертой, что позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.

