Российская лыжница Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Фото: AP Photo/Giovanni Auletta

Российская лыжница Наталья Непряева стала первой на масс-старте классическим стилем в рамках многодневной гонки "Тур де Ски" в Италии.

Дистанцию в 10 километров спортсменка преодолела за 29 минут 51,3 секунды.

На втором месте в общем зачете расположилась представительница Норвегии Хейди Венг с отставанием от лидера в 3,7 секунды. Замыкает тройку призеров спортсменка из Финляндии Криста Пярмяковски (отставание в 4,8 секунды).

Наталья Непряева лидирует в женском зачете с общим результатом в 1:23.25,0.

Лыжные многодневные гонки "Тур де Ски" стартовали 28 декабря 2021 года и продлятся до 4 января 2022 года.