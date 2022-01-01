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Спорт

01 января, 22:35

Россиянка Непряева победила в спринте на "Тур де Ски"

спорт

Фото: Zuma\ТАСС

Российская лыжница Наталья Непряева победила в спринте классическим стилем на четвертой гонке многодневки "Тур де Ски" в Оберстдорфе.

В финале спортсменка преодолела дистанцию 1,2 километра за две минуты 36,41 секунды.

Второе место заняла шведка Йоханна Хагстрем, третьей стала Юханна Матинтало из Финляндии.

29 декабря 2021 года россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки "Тур де Ски" в Ленцерхайде.

Гонки "Тур де Ски" входят в календарь Кубка мира. Заключительные два старта пройдут в Валь-ди-Фьемме 3 и 4 января.

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем в ходе первого этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".

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