Россиянка Непряева выиграла лыжную многодневку "Тур де Ски"

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Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски", сообщает РИА Новости.

В заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме россиянка финишировала четвертой, что позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.

На втором месте в зачете многодневки оказалась шведка Эбба Андерссон. Третье место заняла норвежка Хейди Венг.

Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла шестое место, Анастасия Рыгалина – 25-е, Екатерина Смирнова – 28-е, Лилия Васильева – 33-е, Христина Мацокина – 40-е.

Так, Непряева стала первой российской спортсменкой, выигравшей престижную лыжную многодневку. До этого она дважды занимала второе место.

Лыжные многодневные гонки "Тур де Ски" стартовали 28 декабря 2021 года и продлятся до 4 января 2022 года.