Российский биатлонист Латыпов заразился коронавирусом

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

"Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!", – заявили в организации.

Сообщается, что Латыпов на данный момент изолирован от национальной команды, которая базируется в Оберхофе.

В декабре российская сборная по биатлону заняла третье место в эстафете на Кубке мира, который прошел в австрийском Хохфильцене. За команду выступили Латыпов, Томшин, Логинов и Серохвостов.