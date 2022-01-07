Российский биатлонист Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира

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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 8 секунд. При этом Логинов допустил один промах на двух огневых рубежах.
Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен с отставанием 6,5 секунды и двумя промахами. Третьим стал норвежец Стурла Легрейд с отставанием 15,1 секунды и одним промахом.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на случаи заражения коронавирусом биатлониста Эдуарда Латыпова и массажиста Романа Никитина. Соревнования завершатся 9 января.