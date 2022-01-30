Теннисист Медведев ведет в счете в финале Открытого чемпионата Австралии

Теннисист Даниил Медведев ведет в счете после двух сетов с Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Австралии. Игра идет уже больше двух часов. Сначала счет составлял 6:2 в пользу россиянина. После второго сета Медведев ведет со счетом 7:5, он оказался сильнее на тай-брейке.

В случае победы Медведев может стать первой ракеткой мира. Если преимущество будет у Надаля, то он побьет рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема. Пока он со своим результатом в 20 выигрышей делит рекорд с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

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