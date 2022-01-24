Новости России: в Орле пассажир маршрутки напал на женщину из-за приспущенной маски

В Орле пассажир маршрутки избил женщину из-за приспущенной маски. Сначала мужчина требовал, чтобы та надела ее как положено. Потом переключился на других пассажиров. При этом сильно ругался, в том числе нецензурно. Какое-то время пассажиры маршрутки это терпели, но потом нервы не выдержали и все закончилось дракой в салоне. Мужчину успокоили силой. Но, как рассказывают очевидцы, это был не конец. Выходя на своей остановке, мужчина несколько раз ударил женщину и убежал. Сейчас этим делом занимается полиция.

В Набережных Челнах житель не захотел убрать свою машину, чтобы пропустить скорую с больным ребенком. Служебный автомобиль не мог сдать назад, так как его сносило на другие машины из-за сугробов во дворе. Владелец машины даже угрожал отцу больного мальчика полицией, если тот от него не отстанет. В итоге родителям мальчика пришлось вызывать другую бригад медиков. Через час ребенка доставили в больницу.

В Якутске новый российский лайнер МС-21-300 проверят на морозоустойчивость. В дальнейшем этот самолет планируют приобрести для рейсов в регион. А пока для проведения испытаний из Москвы в Якутск прилетела группа из 70 человек. В течение трех недель они будут наблюдать, как ведет себя пассажирский лайнер в условиях суровой зимы. При этом ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах при температуре до -55 градусов.

В Нижнем Новгороде во дворе жилого комплекса трактор, который чистил дорогу, засыпал автомобиль, который мешал работе. На карах видно, как легковушку буквально заблокировали со всех сторон большими сугробами.