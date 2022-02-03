Один из хоккеистов ОКР получил пограничный результат теста на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один из хоккеистов ОКР получил пограничный результат теста на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова.
"Ситуация с коронавирусом вызывает у нас серьезные опасения, но она контролируется", – сказал Поздняков, добавив, что спортсмен вернется в команду при двух отрицательных тестах.
Ранее сообщалось, что хоккеисты ОКР запросили отдельный рейс в Пекин из-за опасений по коронавирусу. Уточнялось, что все спортсмены, за исключением хоккеистов, были предупреждены, что вылет состоится не в 21:00, а в 19:00. Однако вопрос откладывался по финансовым причинам.
Позднее данную информацию опроверг пресс-атташе команды Александр Бедарев.
Российские хоккеисты прилетели на Олимпиаду в Пекин
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