В сборной РФ по хоккею опровергли сообщения о выделении отдельного рейса в Пекин

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Пресс-атташе сборной России по хоккею Александр Бедарев опроверг сообщения о выделении для спортсменов отдельного рейса на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Вылетаем с остальными спортсменами. У нас все по плану", – сказал Бедарев.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею запросила отдельный рейс в Пекин из-за опасений по коронавирусу. Уточнялось, что все спортсмены, за исключением хоккеистов, были предупреждены, что вылет состоится не в 21:00, а в 19:00. Однако вопрос откладывался по финансовым причинам.
До этого Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине 2022 года в условиях ЧС. Они направлены на смягчение последствий в случае выявления коронавирусной инфекции.
Реализация правил зависит от особенностей конкретной ситуации, в том числе от времени получения положительного ПЦР-теста и положений международных федераций. При этом правила разработаны для каждого вида спорта и отражают принципы, установленные в декабре 2021 года.
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