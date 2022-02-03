Фигурист Кондратюк выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский фигурист Марк Кондратюк, а также танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивный дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступят в короткой программе на олимпийском командном турнире в Пекине. Об этом сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Командные соревнования стартуют 4 февраля. В день открытия турнира мужчины и спортивные пары выступят в короткой программе, а танцевальные дуэты представят ритмические танцы.

6 февраля состоится выступление в короткой программе среди женщин.

Ранее российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова прибыли в Пекин. Олимпийский комитет России показал, как спортсменки заселились в Олимпийскую деревню. Состязания в индивидуальном турнире у женщин состоятся 15 и 17 февраля.