Российские фигуристки прилетели на Олимпийские игры в Пекин

Олимпийский комитет России показал, как фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в Олимпийскую деревню. Соревнования фигуристов в Пекине начнутся 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр.

Состязания в индивидуальном турнире у женщин состоятся 15 и 17 февраля.

Кроме того, на Олимпийских играх могут разыграть два комплекта золотых медалей по хоккею. Это возможно в том случае, если все участники финального матча и встречи за бронзу не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.