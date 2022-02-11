Стал известен состав женской сборной ОКР по лыжным гонкам на эстафету 4х5 км на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Стал известен состав женской сборной ОКР по лыжным гонкам на эстафетную гонку 4х5 километров на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Команду представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Гонка состоится 12 февраля. Ступак и Непряева будут выступать классическим стилем, а Сорина и Степанова – свободным.

Ранее Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Золото в гонке на 10 километров получила норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 28 минут 6,3 секунды. Второе место досталось спортсменке из Финляндии Кертту Нисканен. Бронзу соревнования завоевала еще одна финка Криста Пярмякоски, от которой Непряева отстала на 0,1 секунды.

А несколькими днями ранее Непряева принесла сборной ОКР первую медаль, завоевав серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.