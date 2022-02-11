Стал известен состав женской сборной ОКР по лыжным гонкам на эстафету 4х5 км на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Стал известен состав женской сборной ОКР по лыжным гонкам на эстафетную гонку 4х5 километров на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Команду представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Гонка состоится 12 февраля. Ступак и Непряева будут выступать классическим стилем, а Сорина и Степанова – свободным.
Ранее Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Золото в гонке на 10 километров получила норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 28 минут 6,3 секунды. Второе место досталось спортсменке из Финляндии Кертту Нисканен. Бронзу соревнования завоевала еще одна финка Криста Пярмякоски, от которой Непряева отстала на 0,1 секунды.
А несколькими днями ранее Непряева принесла сборной ОКР первую медаль, завоевав серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.
Лыжница Непряева заняла четвертое место на Олимпийских играх
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: