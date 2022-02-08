Российский лыжник Большунов снялся со спринта Олимпийских игр в Пекине

Фото: AP/TASS/Aaron Favila
Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта Олимпийских игр в Пекине. Об этом со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе сообщает РИА Новости.
Вяльбе отметила, что спортсмен решил поберечь силы. При этом она уточнила, что отказ Большунова от выступления не связан с травмой.
"Он любит бегать, любит выигрывать, он максималист. Но сегодня я рада, что не побежит спринт", – добавила президент ФЛГР.
Она подчеркнула, что ОКР не будет никого выставлять на гонку вместо Большунова.
Ранее Александр Большунов принес команде ОКР первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне. Российский спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунды.
Российский лыжник Большунов снялся со спринта в Пекине
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