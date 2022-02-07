Тренер российских лыжников рассказал о влиянии акклиматизации на спортсменов на ОИ-2022

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Горный климат серьезно сказывается на спортсменах в ходе Олимпийских игр в Пекине. Об этом в беседе с RT рассказал старший тренер сборной ОКР по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Он назвал среднегорные условия крайне тяжелыми. Многим спортсменам, по его словам, приходится трудно из-за акклиматизации, они испытывают нехватку кислорода.
"Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжелым трассам, тяжелому снегу", – отметил тренер.
Бородавко рассказал, что в связи с перечисленными им факторами с лыжником Александром Большуновым они даже договорились принимать решения о его участии в той или иной гонке непосредственно перед ее проведением.
Ранее российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов выиграли золотую и серебряную медали соответственно в скиатлоне на 30 километров. До этого лыжница Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а команда по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете.
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