Лыжница Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Золото в гонке на 10 километров получила норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 28 минут 6,3 секунды. На втором месте оказалась спортсменка из Финляндии Кертту Нисканен, отставшая от победительницы на 0,4 секунды. Бронза соревнования досталась еще одной финке Кристе Пярмякоски (+31,5).
Российская лыжница отстала от Пярмякоски всего на 0,1 секунды.
Ранее Непряева принесла первую медаль сборной ОКР. Россиянка завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, уступив первое место норвежке Терезе Йохауг.
Лыжница Непряева завоевала первую медаль команды ОКР
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