Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии.
Чехи и швейцарцы перевели игру в овертайм, из-за чего первые уже не смогут набрать максимальное количество очков и догнать россиян в турнирной таблице. Таким образом, команда ОКР обеспечила себе прямой выход в четвертьфинал.
В настоящее время российские хоккеисты занимают первую строчку турнирной таблицы группы B с 6 очками.
Ранее 11 февраля россияне обыграли хоккеистов из Дании во втором матче группового этапа на Олимпиаде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу спортсменов ОКР. На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, а на 60-й – Кирилл Семенов.
До этого, в стартовом матче группового этапа, команда ОКР одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0.
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