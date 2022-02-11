Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии.

Чехи и швейцарцы перевели игру в овертайм, из-за чего первые уже не смогут набрать максимальное количество очков и догнать россиян в турнирной таблице. Таким образом, команда ОКР обеспечила себе прямой выход в четвертьфинал.

В настоящее время российские хоккеисты занимают первую строчку турнирной таблицы группы B с 6 очками.

Ранее 11 февраля россияне обыграли хоккеистов из Дании во втором матче группового этапа на Олимпиаде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу спортсменов ОКР. На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, а на 60-й – Кирилл Семенов.

До этого, в стартовом матче группового этапа, команда ОКР одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0.

