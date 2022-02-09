Российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.

В следующем матче, который пройдет 11 февраля, россияне сыграют с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.

Москвичи и гости города с 9 февраля смогут наблюдать количество медалей российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине на медиафасаде Останкинской телебашни. Информация будет обновляться ежедневно в 18:00 мск вплоть до окончания Олимпиады – 20 февраля.