Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.
В следующем матче, который пройдет 11 февраля, россияне сыграют с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.
Москвичи и гости города с 9 февраля смогут наблюдать количество медалей российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине на медиафасаде Останкинской телебашни. Информация будет обновляться ежедневно в 18:00 мск вплоть до окончания Олимпиады – 20 февраля.
Российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче на Олимпиаде
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