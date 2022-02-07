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Маски не могли защитить хоккеисток России и Канады от заражения коронавирусом – терапевт

"Не хватает кислорода": Россия и Канада на Олимпиаде сыграли в хоккей в медицинских масках
спорт

Женская сборная России по хоккею уступила на Олимпиаде в Пекине соперницам из Канады со счетом 1:6. Но эта игра надолго запомнится не результатом, а грандиозным скандалом, который случился перед матчем. Канадки в течение часа отказывались выходить на лед, потому что боялись заразиться коронавирусом от наших игроков. Команды все же сыграли, но с медицинскими масками на лицах. Разбираемся, кто виноват в случившемся фарсе и какими последствиями для здоровья хоккеисток это может обернуться.

ПЦР-детектив

Матч между сборными России и Канады должен был начаться около 7 утра по московскому времени. Но в назначенный час канадки на лед не вышли. По информации российских и зарубежных СМИ, соперницы отказалась начинать игру, пока не придут результаты ПЦР-тестов нашей сборной.

Встреча все же началась, но с часовым опозданием. К удивлению зрителей, обе сборные вышли на лед в медицинских масках. Российские хоккеистки сняли средства индивидуальной защиты к началу третьего периода, канадки решили провести в них всю игру.

В Федерации хоккея России (ФХР) подтвердили, что перенос матча случился из-за проблем с ПЦР-тестированием. Однако связано ли это с позицией канадской сборной, в заявлении не уточняется.

"Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира – до 09:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ (Международной федерации хоккея. – Прим.ред.) Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене – и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных", – говорится в сообщении ФХР.

Российские хоккеистки узнали о переносе игры позже канадок и уже успели выйти на лед, объясняют в федерации. По требованию организаторов наша команда вернулась в раздевалку, добавили там.

Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.
из заявления Федерации хоккея России

Все результаты ПЦР-тестов организаторы получили только в конце второго периода, сообщили в ФХР. Организаторы предложили сборным доиграть матч без масок, окончательное решение каждая команда принимала самостоятельно. В итоге россиянки вышли на третий период без средств индивидуальной защиты, канадки решили их не снимать, заключили в федерации.

После матча выяснилось, что в сборной России выявили два положительных теста на коронавирус. Заразились Виктория Кулишова и Елена Дергачева, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико. Кроме того, повторный положительный тест получила Ангелина Гончаренко. В игре с Канадой все они не участвовали.

Не обошлись без коронавируса и в команде соперниц. В Олимпийском комитете России сообщили, что одну из хоккеисток сборной Канады прямо перед игрой отправили в гостиницу из-за положительного теста. Наставник сборной Трой Райан подтвердил, что его подопечная Эмили Кларк действительно попала в такую ситуацию. Однако он назвал результат ее теста не положительным, а сомнительным. Кроме того, Райан подчеркнул, что матч против России был задержан не по этой причине.

"Начинается головокружение"

После матча тренер Евгений Бобарико рассказал, что его команда была готова играть в любой ситуации. По его словам, подавать протесты на действия канадских хоккеисток никто не собирался.

"Мы готовились серьезно, разбирали соперника и хотели играть. Для нас это очень важно, и мы бы ни в коем случае не отказались от матча. В масках или без масок – как угодно. О протестах даже не думали. Просто ждали решения, когда нам начать игру. Все должно определяться по спортивному принципу", – заявил главный тренер национальной команды.

Нападающая сборной России по хоккею Полина Болгарева рассказала "Матч ТВ", что игра в медицинской маске стала серьезным испытанием для ее здоровья.

Если каждый из нас попробует надеть маску и подняться, например, на пятый этаж, то все уже будет понятно. Или пробежать 200 метров. Так что очень тяжело играть в масках, начинается головокружение, потому что не хватает кислорода. А маски в Китае плотнее, чем у нас: кислород вообще не поступает. Но мы все в равных условиях. К сожалению, мы ничего не могли сделать. Матч был важен для нас, нам нужно было выступить.
Полина Болгарева
нападающая сборной России по хоккею

Игрок соперников Брианн Дженнер заявила, что уважает решение российских хоккеисток выйти на лед в медицинских масках. Она убеждена, что в приоритете в коронавирусную эпоху должно быть здоровье участников. По ее словам, сборная Канады решила не снимать маски до конца игры, чтобы чувствовать себя в безопасности.

"Могли в реанимацию попасть"

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 выразила мнение, что от одной игры в медицинских масках здоровье спортсменок не пострадает. Она связывает это с тем, что хорошо тренированные хоккеисты способны сыграть с ограничением воздуха.

"Игра в масках была большей нагрузкой, чем обычно. Возможно, это привело к худшим результатам по сравнению с максимальными. Но в целом ничего критического для их здоровья не будет. Это можно сравнить с восхождением на высокую гору, где тоже мало воздуха. Для тренированного организма такая разовая не очень длительная ситуация кислородного голодания не принесет существенных проблем. В этом я абсолютно уверена", – отметила Чернышова.

При этом, по ее словам, медицинские маски в хоккейном матче не снижают риски игрока заболеть.

Вряд ли игроки меняли маски каждые 15–20 минут. На льду холодно, спортсмены очень активно дышат, когда выступают. В этом случае маска быстро становится влажной и начинает пропускать вирусы.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Однако Чернышова напомнила, что основная функция медицинской маски – не спасти от заражения того, кто ее надел, а оградить окружающих от потенциального носителя инфекции. В этом плане ношение средств индивидуальной защиты во время игры является существенным фактором против распространения коронавируса, подчеркнула собеседница Москвы 24.

"Я понимаю канадских игроков в этой ситуации. Все же в хоккее может быть достаточно близкий контакт с соперником, они сталкиваются в течение игры. Надеюсь, что никто не заболеет", – резюмировала терапевт.

Советский хоккеист, олимпийский чемпион Виктор Шалимов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что задержка начала матча могла сбить настрой не только наших, но и канадок. По его мнению, сборная России сыграла достойно против сильного соперника. В ситуации с средствами индивидуальной защиты обе команды находились в равных условиях, считает эксперт.

"И канадки тоже играли в масках. Это решение Олимпийского комитета. Если две команды согласились, значит, все в порядке", – сказал Шалимов.

То, что Олимпиада проходит, это все равно здорово. Это некое преодоление. Для людей хоть какое-то отвлечение от болезней. Есть возможность попереживать за любимые команды и игроков.
Виктор Шалимов
советский хоккеист, олимпийский чемпион

Однако заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с "Чемпионатом" заявил, что играть в таких условиях было очень рискованно для здоровья хоккеисток. Со сборной Канады в этой ситуации нужно было разговаривать жестче, считает специалист.

"Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой – нужно было просто поставить условие, что они обязаны выйти на лед в течение 15 минут. А иначе засчитать техническое поражение", – отметил Плющев.

Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях: у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть.
Владимир Плющев
заслуженный тренер России

Плющев добавил, что провокации в отношении российских спортсменов на Олимпиаде будут происходить и дальше. На очереди вопросы к лыжникам и фигуристкам, резюмировал эксперт.

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