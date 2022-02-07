Маски не могли защитить хоккеисток России и Канады от заражения коронавирусом – терапевт

Женская сборная России по хоккею уступила на Олимпиаде в Пекине соперницам из Канады со счетом 1:6. Но эта игра надолго запомнится не результатом, а грандиозным скандалом, который случился перед матчем. Канадки в течение часа отказывались выходить на лед, потому что боялись заразиться коронавирусом от наших игроков. Команды все же сыграли, но с медицинскими масками на лицах. Разбираемся, кто виноват в случившемся фарсе и какими последствиями для здоровья хоккеисток это может обернуться.



ПЦР-детектив

Матч между сборными России и Канады должен был начаться около 7 утра по московскому времени. Но в назначенный час канадки на лед не вышли. По информации российских и зарубежных СМИ, соперницы отказалась начинать игру, пока не придут результаты ПЦР-тестов нашей сборной.

Встреча все же началась, но с часовым опозданием. К удивлению зрителей, обе сборные вышли на лед в медицинских масках. Российские хоккеистки сняли средства индивидуальной защиты к началу третьего периода, канадки решили провести в них всю игру.

В Федерации хоккея России (ФХР) подтвердили, что перенос матча случился из-за проблем с ПЦР-тестированием. Однако связано ли это с позицией канадской сборной, в заявлении не уточняется.

"Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира – до 09:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ (Международной федерации хоккея. – Прим.ред.) Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене – и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных", – говорится в сообщении ФХР.

Российские хоккеистки узнали о переносе игры позже канадок и уже успели выйти на лед, объясняют в федерации. По требованию организаторов наша команда вернулась в раздевалку, добавили там.





из заявления Федерации хоккея России Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.

Все результаты ПЦР-тестов организаторы получили только в конце второго периода, сообщили в ФХР. Организаторы предложили сборным доиграть матч без масок, окончательное решение каждая команда принимала самостоятельно. В итоге россиянки вышли на третий период без средств индивидуальной защиты, канадки решили их не снимать, заключили в федерации.

После матча выяснилось, что в сборной России выявили два положительных теста на коронавирус. Заразились Виктория Кулишова и Елена Дергачева, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико. Кроме того, повторный положительный тест получила Ангелина Гончаренко. В игре с Канадой все они не участвовали.

Не обошлись без коронавируса и в команде соперниц. В Олимпийском комитете России сообщили, что одну из хоккеисток сборной Канады прямо перед игрой отправили в гостиницу из-за положительного теста. Наставник сборной Трой Райан подтвердил, что его подопечная Эмили Кларк действительно попала в такую ситуацию. Однако он назвал результат ее теста не положительным, а сомнительным. Кроме того, Райан подчеркнул, что матч против России был задержан не по этой причине.



"Начинается головокружение"

После матча тренер Евгений Бобарико рассказал, что его команда была готова играть в любой ситуации. По его словам, подавать протесты на действия канадских хоккеисток никто не собирался.

"Мы готовились серьезно, разбирали соперника и хотели играть. Для нас это очень важно, и мы бы ни в коем случае не отказались от матча. В масках или без масок – как угодно. О протестах даже не думали. Просто ждали решения, когда нам начать игру. Все должно определяться по спортивному принципу", – заявил главный тренер национальной команды.

Нападающая сборной России по хоккею Полина Болгарева рассказала "Матч ТВ", что игра в медицинской маске стала серьезным испытанием для ее здоровья.





Полина Болгарева нападающая сборной России по хоккею Если каждый из нас попробует надеть маску и подняться, например, на пятый этаж, то все уже будет понятно. Или пробежать 200 метров. Так что очень тяжело играть в масках, начинается головокружение, потому что не хватает кислорода. А маски в Китае плотнее, чем у нас: кислород вообще не поступает. Но мы все в равных условиях. К сожалению, мы ничего не могли сделать. Матч был важен для нас, нам нужно было выступить.

Игрок соперников Брианн Дженнер заявила, что уважает решение российских хоккеисток выйти на лед в медицинских масках. Она убеждена, что в приоритете в коронавирусную эпоху должно быть здоровье участников. По ее словам, сборная Канады решила не снимать маски до конца игры, чтобы чувствовать себя в безопасности.



"Могли в реанимацию попасть"

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 выразила мнение, что от одной игры в медицинских масках здоровье спортсменок не пострадает. Она связывает это с тем, что хорошо тренированные хоккеисты способны сыграть с ограничением воздуха.

"Игра в масках была большей нагрузкой, чем обычно. Возможно, это привело к худшим результатам по сравнению с максимальными. Но в целом ничего критического для их здоровья не будет. Это можно сравнить с восхождением на высокую гору, где тоже мало воздуха. Для тренированного организма такая разовая не очень длительная ситуация кислородного голодания не принесет существенных проблем. В этом я абсолютно уверена", – отметила Чернышова.

При этом, по ее словам, медицинские маски в хоккейном матче не снижают риски игрока заболеть.





Надежда Чернышова врач-терапевт Вряд ли игроки меняли маски каждые 15–20 минут. На льду холодно, спортсмены очень активно дышат, когда выступают. В этом случае маска быстро становится влажной и начинает пропускать вирусы.

Однако Чернышова напомнила, что основная функция медицинской маски – не спасти от заражения того, кто ее надел, а оградить окружающих от потенциального носителя инфекции. В этом плане ношение средств индивидуальной защиты во время игры является существенным фактором против распространения коронавируса, подчеркнула собеседница Москвы 24.

"Я понимаю канадских игроков в этой ситуации. Все же в хоккее может быть достаточно близкий контакт с соперником, они сталкиваются в течение игры. Надеюсь, что никто не заболеет", – резюмировала терапевт.

Советский хоккеист, олимпийский чемпион Виктор Шалимов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что задержка начала матча могла сбить настрой не только наших, но и канадок. По его мнению, сборная России сыграла достойно против сильного соперника. В ситуации с средствами индивидуальной защиты обе команды находились в равных условиях, считает эксперт.

"И канадки тоже играли в масках. Это решение Олимпийского комитета. Если две команды согласились, значит, все в порядке", – сказал Шалимов.





Виктор Шалимов советский хоккеист, олимпийский чемпион То, что Олимпиада проходит, это все равно здорово. Это некое преодоление. Для людей хоть какое-то отвлечение от болезней. Есть возможность попереживать за любимые команды и игроков.

Однако заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с "Чемпионатом" заявил, что играть в таких условиях было очень рискованно для здоровья хоккеисток. Со сборной Канады в этой ситуации нужно было разговаривать жестче, считает специалист.

"Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой – нужно было просто поставить условие, что они обязаны выйти на лед в течение 15 минут. А иначе засчитать техническое поражение", – отметил Плющев.





Владимир Плющев заслуженный тренер России Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях: у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть.

Плющев добавил, что провокации в отношении российских спортсменов на Олимпиаде будут происходить и дальше. На очереди вопросы к лыжникам и фигуристкам, резюмировал эксперт.

