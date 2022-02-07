Матч женских сборных ОКР и Канады по хоккею на Олимпиаде перенесли на час

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Матч между командой Олимпийского комитета России и сборной Канады на ОИ в Пекине перенесли на час. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра должна была начаться в 12:10 по местному времени (07:10 по московскому времени), однако спортсменки из канады по неизвестной причине отказались выходить на лед. В итоге россиянке ждали соперниц почти 20 минут, после чего ушли в раздевалку.

Ожидается, что стартовое вбрасывание произойдет около 13:15 по местному времени.

Ранее, 4 февраля, женская сборная ОКР по хоккею одержала верх над командой Швейцарии в первой игре турнира на Олимпиаде. Матч первого круга группового турнира завершился со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу россиянок.

