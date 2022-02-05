Хоккеистка команды ОКР Дергачева заразилась коронавирусом на Олимпиаде

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Форвард женской хоккейной сборной ОКР Елена Дергачева заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, это еще один противник, с которым мы боремся. У нее коронавирус. Изначально был сомнительный тест, но у нее уже появились симптомы", – заявил тренер команды Евгений Бобарико.

Специалист заявил, что до матча с США игрок находилась в гостинице, но уже могла быть переведена в ковидарий.

Ранее сообщалось, что Елена Дергачева пропустила матч против команды США из-за недомогания и высокой температуры. Команда ОКР проиграла матс со счетом 0:5.

Перед началом Олимпийских игр в Пекине положительные тесты на коронавирус получили шесть российских хоккеисток. Из них в состав вернулись Диана Фархутдинова и Ангелина Гончаренко.

Третий матч женская команда ОКР по хоккею проведет против сборной Канады 7 февраля. В первой игре, против команды Швейцарии, российские хоккеисты одержали победу со счетом 5:2.