Сборная ОКР по хоккею обыграла команду Дании и одержала вторую победу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мужская сборная ОКР по хоккею выиграла у спортсменов из Дании во втором матче группового этапа на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Встреча группы B закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу спортсменов ОКР. В составе сборной ОКР отличились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60-я).
В стартовом матче группового этапа на Играх в Пекине хоккеисты ОКР обыграли команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.
Ранее хоккеисты ОКР обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.
В понедельник, 7 февраля, сборная ОКР завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе. В мужском одиночном катании сборную представлял Марк Кондратюк, в танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в женском одиночном катании – Камила Валиева.
Первое золото сборной ОКР принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, бронза у фристайлистки Анастасии Смирновой.
Сборная ОКР занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
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