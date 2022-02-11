Сборная ОКР по хоккею обыграла команду Дании и одержала вторую победу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужская сборная ОКР по хоккею выиграла у спортсменов из Дании во втором матче группового этапа на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Встреча группы B закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу спортсменов ОКР. В составе сборной ОКР отличились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60-я).

В стартовом матче группового этапа на Играх в Пекине хоккеисты ОКР обыграли команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.

Ранее хоккеисты ОКР обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян.

В понедельник, 7 февраля, сборная ОКР завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе. В мужском одиночном катании сборную представлял Марк Кондратюк, в танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в женском одиночном катании – Камила Валиева.

Первое золото сборной ОКР принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, бронза у фристайлистки Анастасии Смирновой.

