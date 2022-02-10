Хоккеистка сборной ОКР Печникова заразилась коронавирусом

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Защитник женской сборной ОКР по хоккею Мария Печникова сдала положительный тест на коронавирус, рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы об этом узнали вечером. Ее увезли в гостиницу на изоляцию", – сказал он.
По словам тренера, симптомы COVID-19 у Печниковой не проявились. В четверг, 10 февраля в тренировке сборной ОКР участвовали 18 хоккеисток.
По итогам группового этапа сборная ОКР заняла четвертое место в 1/4 финала олимпийского турнира. Она сыграет с командой Швейцарии 12 февраля.
Во время Олимпиады российские спортсменки уже сдавали положительные тесты на COVID-19. Так, 8 февраля стало известно о заражении Полины Болгаревой, а днем ранее коронавирус обнаружили у Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой.
Прошедший 7 февраля матч между россиянками и канадками был сыгран в масках. По данным Федерации хоккея России, спортсменки обеих команд сдали тесты на коронавирус, которые не были готовы к началу матча. Из-за этого игру отложили на час, а после участницы вышли на лед в масках.
Российские хоккеистки обыграли сборную Швейцарии в первом матче на ОИ
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