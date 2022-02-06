Фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине. В третьей попытке Смирнова набрала 77,72 балла.

Для команды ОКР новая награда стала пятой на текущих Играх. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.