"Сборная по лайкам": фигуристка Синицина показала фото после тренировки

В рубрике "Сборная по лайкам" Москва 24 Олимпиаду глазами российских спортсменов.

Фигуристка Виктория Синицина выложила фото после тренировки и написала, что замазать синяки под глазами – то еще искусство. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.