"Сборная по лайкам": Алексей Ягудин показал тренировку фигуристов

В рубрике "Сборная по лайкам" Москва 24 показывает Олимпиаду глазами российских спортсменов,

Новым героем рубрики стал Алексей Ягудин. Он увидел тренировку российских фигуристов и пожелал им удачи. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.