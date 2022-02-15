В МОК отреагировали на высказывание Освальда про источник триметазидина у Валиевой

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В Международном олимпийском комитете прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда о том, каким образом запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

В пресс-службе МОК заявили, что Освальд не имел достоверной информации, поскольку не участвовал в судебном разбирательстве.

"Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МОК.

Во вторник Освальд заявил журналистам, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

