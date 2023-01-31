Концерт Игоря Николаева в Москве могут перенести из-за госпитализации певца

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Концерт Игоря Николаева в столице могут перенести из-за госпитализации певца. Об этом Москве 24 сообщил представитель концертного зала на Новом Арбате, где должен выступать артист.

По его словам, о переносе мероприятия должны сообщить его организаторы. Пока же концерт запланирован на 25 марта.

"Нам позвонили, сказали, что есть такая вероятность, что будет перенос по независящим от нас причинам", – подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что Игоря Николаева госпитализировали. Артисту якобы вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщили некоторые телеграм-каналы, врачи подтвердили у него инфаркт.

Помощница певца заявила, что не обладает информацией о его госпитализации. Сам музыкант рассказал, что чувствует себя прекрасно.



Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!