Вдову Кобзона могут выписать 31 января

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Нелли Кобзон, супругу народного артиста СССР Иосифа Кобзона, могут выписать из больницы во вторник, 31 января, передает ТАСС со ссылкой на ее помощницу.

Она отметила, что Кобзон чувствует себя лучше.

"У Нелли Михайловны все в порядке. Пока не выписали, возможно, завтра. Все хорошо", – рассказала помощница.

До этого она опровергла сообщения в телеграм-каналах, что вдову певца госпитализировали в столичное медучреждение в связи с проблемами с сердцем. Помощница Кобзон подчеркнула, что в больнице она проходила плановое обследование.

Информацию о госпитализации не подтвердила и сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель. На тот момент родственница певца заявляла, что жена Кобзона побывала на концерте Юрия Башмета, она чувствовала себя хорошо.

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