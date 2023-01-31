Помощница Игоря Николаева прокомментировала сообщения о госпитализации певца

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Помощница певца Игоря Николаева не обладает информацией о госпитализации артиста. Сам музыкант рассказал, что чувствует себя прекрасно. Об этом сообщает телеканал "360".

"Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей – так вы же, медиа, их сами и создаете!" – сказал он.

По данным ряда СМИ, Николаева госпитализировали в медучреждение накануне в 05:00 утра. Артисту якобы вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщили некоторые телеграм-каналы, врачи подтвердили у артиста инфаркт.

Ранее сообщалось, что телеведущего Николая Дроздова госпитализировали из-за переломов ребер. По словам его друга, мужчина поскользнулся, выходя из машины. После перелома телеведущий еще три часа пребывал на работе.



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