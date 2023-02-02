Никас Сафронов поделился подробностями отравления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Советский и российский художник Никас Сафронов поделился подробностями сильного отравления, сообщается на сайте Пятого канала.

Накануне к художнику в мастерскую приехал знакомый Николай Денисов, который привез ему подарок из Италии – банку вяленых томатов. По словам Сафронова, он работал двое суток и не ел на протяжении дня, поэтому после встречи решил употребить деликатес.

"Сам всю банку съел этих вяленых. Решили покурить пока сигарки, и в процессе почувствовал, что мне нехорошо – меня тошнит", – сказал художник.

Сафронов отметил, что у него заболел живот, начались страшные боли и закружилась голова.

После появления симптомов мужчина сразу же обратился к знакомому врачу, который владеет частной клиникой. В свою очередь врач сказал срочно ехать в больницу. Он предположил, что симптомы связаны с ботулизмом.

"Пришлось лечь на каталку, меня в лежачем положении привезли в палату. Сделали промывание через горло через зонд и через другое заднее место", – добавил Сафронов.

Художник сказал, что после очищения желудка ему дали антибиотик. На данный момент мужчина чувствует себя еще не очень хорошо, однако от дальнейшего пребывания в больнице отказался. Утром он вернулся домой. Лечение художника продолжается под присмотром врачей.

"Могу вам смело сказать, что западные продукты намного хуже (российских. – Прим. ред.). Я в этом убедился лишний раз", – заключил Сафронов.

Ранее сообщалось, что острую кишечную инфекцию зафиксировали у 12 посетителей одной из закусочных в Екатеринбурге. По данным ведомства, 11 человек, в том числе пятеро подростков от 16 до 17 лет, были госпитализированы.

У пострадавших повышенная температура, многократный жидкий стул и рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа.

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