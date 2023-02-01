Игорь Николаев перенес операцию на сердце – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию на сердце, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Николаева доставили в один из московских кардиоцентров.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что артисту была сделана коронарография и установлены стенты.

Ранее сообщалось, что концерт Николаева в столице могут перенести из-за госпитализации певца. По словам представителя концертного зала на Новом Арбате, где должен выступать артист, пока концерт запланирован на 25 марта.

В СМИ сообщали, что Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Позже музыкант опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации в критическом состоянии, отметив, что проходит обследование и чувствует себя хорошо. Кроме того, помощница певца сообщила, что не знает о его госпитализации.



Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

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