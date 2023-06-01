Умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова

Фото: unikino.ru

Режиссер документального кино, актриса и член Союза кинематографистов (СК) России Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

"31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова (31.10.1944 – 31.05.2023)", – говорится в сообщении.

В 1967 году Цветкова стала выпускницей Театрального училища имени М. С. Щепкина. Карьеру в кино она начала в качестве актрисы. За всю историю творческого пути женщина снялась более чем в 40 картинах, в том числе у режиссеров Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского и Марлена Хуциева.

В 1996 году Цветкова приступила к самостоятельной съемке фильмов в качестве режиссера. За время карьеры ей удалось выпустить более 20 работ в жанре документального кино, в том числе "Истинный дар", "Брыкин бор", "Красота живет здесь" и другие. Помимо этого, режиссер сняла цикл фильмов о героях войны и труда Великой Отечественной войны "Свидетели эпохи".

В 2022 году кинодеятель стала членом Художественного совета при Минобороны РФ в секции "Кинематография".

Помимо этого, режиссера удостоили благодарности президента РФ, почетного знака Росзарубежцентра при МИД РФ "За вклад в дело дружбы" и памятной медалью "Патриот России" Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ.

В связи со смертью режиссера члены Союза кинематографистов, Гильдии режиссеров и Ассоциации документального кино выразили ее родным и близким глубокие соболезнования.

