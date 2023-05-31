Умер депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев

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Депутат Государственной думы от "Единой России" Виктор Зубарев скончался в возрасте 62 лет, сообщает Агентство "Москва".

Зубарев ушел из жизни в ночь на 31 мая. Обстоятельства его смерти не приводятся.

Парламентарий представлял Красноярский край, а также являлся членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Виктор Зубарев родился в Ужуре Красноярского края 20 февраля 1961 года. Он окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы. В 1997–2007 годах был депутатом Заксобрания Красноярского края.