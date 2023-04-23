Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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В возрасте 56 лет после продолжительной болезни умер депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия", член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом сообщил лидер "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

"Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов депутат Государственной думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", – передает ТАСС слова Васильева.

Лидер фракции "Единая Россия" выразил от лица всех депутатов партии соболезнования родным и близким Узденова. Он подчеркнул, что депутат был чутким, внимательным, волевым и всегда готовым прийти на помощь человеком.

Джашарбек Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. Он был избран по избирательному округу №16 в Карачаево-Черкесии.

