Умер депутат Госдумы Николай Борцов

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В возрасте 77 лет умер депутат Николай Борцов, который входил в составы всех созывов Госдумы с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

"С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной Думы Борцов Николай Иванович", – сказали в партии.

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года. В 1981 году он стал директором консервного завода "Лебедянский", а с 2003 года заседал в Госдуме. В текущем созыве он входил в состав комитета по делам национальностей.

Борцов неоднократно входил в различные рейтинги Forbes. Например, по информации из открытых источников, в 2021 году издание признало его одним из богатейших россиян, оценив его состояние в 550 миллионов долларов.

