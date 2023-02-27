Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Политолог, политтехнолог и журналист Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом).

"Да, его не стало. Это случилось ночью", – заявил он.

Причины и обстоятельства смерти Павловского Гельман не уточнил.

Глеб Павловский родился в 1951 году. В 1995 году политолог основал "Фонд эффективной политики", который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, а также содействовал Борису Ельцину, Сергею Кириенко, Виктору Януковичу и другим политикам.

В разные годы Павловский занимал должности в руководстве ведущих российских СМИ и вел программу "Реальная политика" на НТВ в 2005–2008 годах.

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