Умер советский государственный деятель Рафик Нишанов

Фото: ТАСС (Фотохроника)/Валентин Черединцев

Экс-глава Коммунистической партии Узбекской ССР Рафик Нишанов скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на узбекистанского журналиста Рахимджона Султанова.

По его словам, Нишанов, проживавший в Москве с 1989 года, умер за рубежом. В настоящее время семья политика определяется с местом его захоронения. Султанов пояснил, что Нишанова могут похоронить в Узбекистане или Женеве, где похоронена его супруга.

Рафик Нишанов родился в 1926 году. В 1970-е политик работал в должности чрезвычайного и полномочного посла СССР в Шри-Ланке и Мальдивской республике. В 1988–1989 годах Нишанов занимал пост первого секретаря ЦК компартии Узбекистана, а в 1989–1991 годах возглавлял Совет национальностей Верховного Совета СССР.

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